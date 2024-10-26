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Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона

26 жовтня 2024, 00:06

Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона

Політика

 Президент Росії Володимир Путін включив колишнього донецького бойовика до Ради безпеки РФ. Артем Жога – батько Володимира Жоги – колишнього командира незаконного батальйону «Спарта», який загинув у березні 2022 року.

Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до Києва через його участь у саміті БРІКС у Казані.

Суспільство

 Уповноважені з прав людини з України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що у Катарі мав робочу зустріч із російською представницею Тетяною Москальковою.

Кабмін схвалив експериментальний проект надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла. Він реалізовуватиметься протягом двох років.

В окупованому Донецьку військова поліція викрала громадянського прямо у супермаркеті. Його дружина заявила, що на чоловіка нібито заведено справу про самовільне залишення частини.

Бойові дії

 Російські війська майже напевно просунулися до міста Селідове, яке знаходиться приблизно за 13 кілометрів на південний схід від великого логістичного центру – Покровська. Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

За заявою українського військового блогера Богдана Мірошникова, російські загарбники закріпилися на південному, сході та у центрі Селідово.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву Путіна про нібито «оточення» українських сил у Курській області.

На Луганщині російські загарбники безперервно обстрілюють село Балка Журавка та територію навколо.

Росіяни атакували з дрона машину, яка їхала трасою неподалік Томіної Балки в Херсонському районі, загинув чоловік. У самому Херсоні поранено двох людей – снаряд влучив у дах багатоквартирного будинку. У селі Даченське Донецької області внаслідок атак загинула місцева мешканка.

Внаслідок атаки російських дронів по Києву одна людина загинула, ще четверо — постраждали. У будинку у Солом'янського району продовжують гасити пожежу на кількох поверхах. Рятувальники вивели із будівлі понад 100 людей.

Окупаційна влада Горлівки заявила про атаки дронів: у Микитівському районі поранення середнього ступеня тяжкості отримав водій вантажівки «КамАЗ». Пошкоджено три житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури.

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