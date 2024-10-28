Війська РФ окупували Гірник на Донеччині і просунулися біля низки населених пунктів

Збройні сили Російської Федерації взяли під контроль місто Гірник на Донеччині. Про це повідомляє проект DeepState у понеділок, 28 жовтня.
«Ворог окупував Гірник», — зазначили аналітики.
Також агресор просунувся у Селидовому.
Крім того, російські війська мали успіх у Богоявленці.
Зазначається також, що окупанти просунулися у Новоукраїнці.
ЗС РФ також просунулися поблизу Новоолексіївки та Шахтарського.
На момент публікації Генеральний штаб не коментував окупацію Гірника та просування російських військ у Донецькій області.
У неділю, 27 жовтня, у відомстві зазначали, що сталося 142 бойові зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямах, також противник активний на Куп'янському, Лиманському та Времівському напрямках.
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