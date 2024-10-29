Вночі Київ був атакований дронами, повідомляється про постраждалих

Рятувальники ліквідують наслідки нічної атаки безпілотників на Київ. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок нічної атаки безпілотників та падіння уламків кількість постраждалих досягла п'яти осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Про це повідомляють КМВА та мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що через падіння уламків російського дрону було пошкоджено газову магістраль. Фахівці відключили подачу газу.

Як повідомляє ДСНС, о 04:29 через атаку БПЛА спалахнули припарковані авто, магазин і торговельна споруда. Також відбулася розгерметизація газової труби.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 50 кв. метрів о 05:17 та ліквідували о 05:37.

Евакуйовано 15 людей, постраждали п'ятеро людей. Одну людину госпіталізували із серйозним пораненням ніг.

Рятувальники продовжують евакуацію та розбирання конструкцій.

Раніше повідомлялося, що в ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни вкотре атакували Харків за допомогою керованої авіабомбомби. Наразі відомо про чотирьох загиблих, ведуться розбори завалів.