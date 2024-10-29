Запуск одруження в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій

Шлюб в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій. Фото: кадр із відео

У Міністерстві цифрової трансформації України підтвердили, що запустивши шлюб у Дії менше ніж 2 місяців тому — вже сотні пар сказали «Так» по відеозв'язку, а сотні тисяч запропонували руку та серце онлайн.



«Ми перші у світі технічно реалізували повний цикл одруження онлайн. В умовах війни, коли тисячі пар знаходяться на відстані, послуга особливо важлива», - заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Шлюб у Дії - 600 нових пар та 1,3 млн пропозицій.

Послуга працює просто й логічно: подаєте заяву, вибираєте дату й долучаєтеся до онлайн-церемонії з реєстратором. Нагадаємо, заявку на допомогу можна подати за всю сім'ю в Дії.