Рада продовжила на 90 днів военний стан та загальну мобілізацію

Військовий стан в Україні продовжили. Фото: Ярослав Залізний

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. З початку повномасштабного вторгнення це було 13-те голосування за воєнний стан. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.



Таким чином, їхня дія продовжена з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.



Як зазначається, 311 народних депутатів проголосували за продовження воєнного стану та 304 підтримали законопроєкт про продовження терміну проведення загальної мобілізації.



Крім того, перед голосуванням секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив у парламенті, що всього в сили оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч людей. За його словами, це дозволить укомплектувати частини до 85%.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефону, e-mail та адресу проживання.