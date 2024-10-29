Затримано помічника голови Подільського ТЦК за хабар від ухилянта

Помічник голови Подільського ТЦК отримав хабар 4 тис. $. Фото: Спецпрокуратура оборони Центрального регіону

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону викрила та повідомили про підозру помічнику начальника Подільського РТЦК та СП із правової роботи за хабар від ухилянта.



Він вимагав та отримав від адвоката гроші за непритягнення її клієнта до адмінвідповідальності, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином, клієнт адвоката міг уникнути мобілізації.



Сума хабаря склала 25 тис. грн та 4 тис. доларів США. Підозрюваного затримано і він перебуватиме під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис. грн.



Нагадаємо, начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах.