Російські військові скинули КАБ на Харків: є загиблі

Рятувальники працюють на місці удару російської авіабомби у Харкові. Фото: ДСНС

У ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни вкотре атакували Харків за допомогою керованої авіабомбомби. Наразі відомо про чотирьох загиблих, ведуться розбори завалів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«О 2:51 Харків зазнав авіаційного обстрілу — влучання (ймовірно, КАБ) було зафіксовано в Основ'янському районі. Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйнованв, а близько 20 зазнали різного ступеня пошкодження», — написав Терехов.

«Прямо зараз рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої людини», — повідомив мер.

Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. На місці події працюють рятувальники та служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. За його даними, зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще два. Під завалами ще можуть бути люди, зокрема діти.

Нагадаємо, це вже другий удар по Харкову за останні кілька годин. У понеділок увечері росіяни атакували центр міста, де влучили у символ міста – будинок Держпрому.