Пам'ятник «солдату НАТО» з'явився у Росії

Пам'ятник «солдату НАТО» встановили у Росії. Фото: соцмережі

У селищі Силікатна Ульяновської області РФ 22 жовтня відкрили пам'ятник «ветеранам бойових дій, учасникам локальних воєн та збройних конфліктів». На церемонії відкриття були депутати та голова поселення Ганна Анісімова, повідомляє видання ASTRA.

Проте місцеві жителі звернули увагу, що на гравюрі зображено солдата із американською штурмовою гвинтівкою та у формі НАТО.

На ці заяви відреагував Z-активист Данило Ібетов, який відкривав пам'ятник. За його словами, він особисто віддав ескіз гвинтівки для художника зображення.

«Коли ми брали місто Бахмут, багато моїх бойових товаришів, включаючи мене, використовували трофейні [штурмові гвинтівки] М16 і М4. Ці гвинтівки припали нам до душі, і я особисто вибирав їх для нашого художника, який створював цей чудовий пам'ятник», — написав Ібетов.

Він також запропонував тим, хто хоче обговорити ситуацію докладніше, зустрітись з ним та іншими військовими. При цьому чому солдат на пам'ятнику не просто з іноземною зброєю, а ще й у натовській формі, Ібетов не пояснив.