Одна людина загинула, ще двоє постраждали через атаки РФ за добу в Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 28 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє — травмовані. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 28 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Мирнограді», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2844 особи, отримали поранення — 6351. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 29 жовтня росіяни вкотре атакували Харків за допомогою керованої авіабомбомби. Відомо про чотирьох загиблих, ведуться розбори завалів.