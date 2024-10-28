ЗСУ відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку: знищені танки, ББМ та рідкісна машина «Термінатор»

Знищена російська бронетехніка на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Росіяни кількістю намагаються прорвати оборону 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.



Цього разу на штурм українських позицій виїхали 13 бронемашин з піхотою, чотири танки, бойова машина підтримки танків «Термінатор» та чотири мотоцикли.



Під час бою десантники знищили дев'ять бронемашин, два танки, БМПТ «Термінатор» та чотири мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені.



Для знищення загарбників ЗСУ використовували артилерію, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси та міни.

Нагадаємо, що командування армії РФ через великі втрати кидає на штурми поранених солдатів під містом Лиман Донецької області.