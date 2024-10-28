У ДСНС показали, як GSC-200 очищає землю від вибухонебезпечних предметів на Донеччині

GSC-200 очищає землю від вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорському районі продовжується розмінування деокупованих територій, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.





«Завдяки використанню сучасної машини механізованого розмінування GSC-200, піротехніки Служби порятунку ефективно очищають території поблизу села Долина, зменшуючи ризики для рятувальників та місцевого населення», - розповіли рятувальники.



Нагадаємо, рятувальники дістали тіло загиблої жінки із-під завалів приватного житлового будинку у селі Янтарне Покровського району Донецької області.