У ДСНС показали, як GSC-200 очищає землю від вибухонебезпечних предметів на Донеччині

У Краматорському районі продовжується розмінування деокупованих територій, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.
«Завдяки використанню сучасної машини механізованого розмінування GSC-200, піротехніки Служби порятунку ефективно очищають території поблизу села Долина, зменшуючи ризики для рятувальників та місцевого населення», - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, рятувальники дістали тіло загиблої жінки із-під завалів приватного житлового будинку у селі Янтарне Покровського району Донецької області.
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