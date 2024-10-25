Окупанти просуваються до Селидового, РФ знімає пропагандистські фільми в окупації — дайджест ►

Ситуація в Селидовому Донецької області — критична — туди просуваються російські війська.



У планах у Росії, ймовірно, налагодити роботу портів у захоплених українських містах: Маріуполі, Бердянську, Генічеську, Скадовську.



Донеччани скаржаться: опалення немає навіть у дитсадках та школах.



Окуповані території для РФ — майданчик для фільмування так званого патріотичного кіно.



Про ці, а також інші важливі події в окупації розповідає проєкт «За гранню».