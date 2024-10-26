«ДНР» заявила про поранення трьох мешканок Горлівки через обстріли

Угруповання «ДНР» заявило про обстріл окупованої Горлівки. Стверджується, що з ранку в суботу поранення дістали три мирні мешканки.



Також обстрілом пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків у центрі Горлівки. Там же пошкоджено автомобіль.

Ще приватний будинок пошкоджено у селищі Озерянівка.

За добу поліція Донецької області зафіксувала 2511 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили правоохоронці, окупанти стріляли по п'яти населених пунктах Донеччини: місті Торецьк, селищі Донецьке, селах Віролюбівка, Максимівка, Рай-Олександрівка.