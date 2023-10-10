У Покровському районі сталася аварія, жінка загинула на місці

На Донеччині з'ясовують обставити ДТП, в якому загинула жінка. Фото: поліція

Учора ввечері, 9 жовтня, на Донеччині в Покровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впоралася з керуванням. Внаслідок аварії жінка загинула на місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Попередньо встановлено, що 42-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, рухалася дамбою ставка і поїхала у воду.



За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, 25 вересня на автодорозі Добропілля-Покровськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої троє людей загинули, одну цивільну травмовано.