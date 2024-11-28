У команді Трампа вимагатимуть припинення вогню під час переговорів між Росією та Україною — CNN

Майк Уолтц вивчає кілька пропозицій щодо припинення конфлікту в Україні. Фото: Yahoo News

Майбутній радник із нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц вивчає кілька пропозицій щодо припинення конфлікту в Україні. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

Як заявили співрозмовники телеканалу, чиновники Трампа, швидше за все, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори.

Очікується, що представники адміністрації обраного президента також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники та НАТО взяли на себе більшу частину витрат на підтримку України.

За словами джерел, серед інших Уолтц розглядає пропозицію Кіта Келлога, якого Трамп має намір призначити спеціальним посланцем по Україні та Росії.

План Келлога передбачає, що продовження військової допомоги США Україні має бути зумовлене участю Києва у мирних переговорах із Росією та «офіційною політикою США, спрямованою на припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів». Бажання України вступити до НАТО, тим часом, буде «відкладено» на тривалий період, щоб залучити Росію за стіл переговорів.

Тим часом, як повідомляє Associated Press, адміністрація нинішнього президента Джо Байдена закликає Україну якнайшвидше збільшити чисельність своєї армії, мобілізувавши більше військовослужбовців та змінивши закони про мобілізацію, дозволивши призов на військову службу з 18 років.

За словами неназваного представника адміністрації Байдена, Україна має знизити призовний вік із нинішніх 25 років до 18 і тим самим вирішити проблему з нестачею військових.

Чиновник сказав, що українці вважають, що їм потрібне близько 160 тисяч додаткових військовослужбовців. У той же час Білий дім заявляє, що їм, мабуть, знадобиться більше.