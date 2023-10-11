Росіяни обстріляли Херсонщину, є постраждалий — ОВА

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Війська РФ за минулу добу 82 рази обстріляли Херсонську область із різних видів зброї, є поранений. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни випустили за добу по регіону 435 снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню Град, танків, станкових та ручних гранатометів (ЗПГ та РПГ) та безпілотників.

Потрапили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу та територію сільського господарського товариства у Бериславському районі.

Нагадаємо, під час обстрілу Кізомиса на Херсонщині постраждала жінка похилого віку.