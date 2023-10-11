В Іванопіллі Донецької області відновили подачу газу після ремонту мереж

В Іванопіллі відновили подачу газу після ремонту мереж. Скріншот відео: Донецькоблгаз

Фахівці Костянтинівського УГГ відновили газопостачання в Іванопіллі. Через інтенсивні обстріли в селі не було газу з лютого поточного року. Тоді за два дні газові мережі Іванопілля перетворилися на решето. Про це сьогодні повідомив Донецькоблгаз.

20 лютого, намагаючись відновити газопостачання, загинув слюсар служби експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання Костянтинівського УДГ Микола Корінний. А його колега Юрій Корнієнко отримав поранення. Відновити газопостачання людям було неможливо. 447 приватних будинків залишилися без газу через постійні обстріли та відсутність гарантій безпеки для працівників управління.

Тільки зараз газовики змогли повернути абонентам «блакитне паливо».

«Майже за два тижні аварійно-відновлювальні роботи було завершено і перед зимовим періодом мешканці Іванопілля знову мають доступ до газу», — додали в компанії.