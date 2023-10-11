Стало відомим, коли Данія відправить перші F-16 в Україну

Данія відправить перші F-16 до України на початку 2024 року. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд заявив у середу, що передача перших F-16 Україні відбудеться на початку 2024 року, повідомляє видання Baha.

"Ми очікуємо, що у березні чи квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків", - сказав Лунд. «Але потрібно зробити велику роботу, щоб українці могли їх використати», - сказав міністр оборони.

Багато союзників по НАТО, зокрема США, заявили, що візьмуть участь у навчанні українських пілотів на F-16, а Нідерланди та Норвегія також пообіцяли відправити до Києва літаки F-16.