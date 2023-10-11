Стало извесно, когда Дания отправит первые F-16 в Украину

Дания отправит первые F-16 в Украину в начале 2024 года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд заявил в среду, что передача первых F-16 Украине состоится в начале 2024 года,передает издание Baha .

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов", - сказал Лунд. «Но предстоит проделать большую работу, чтобы украинцы могли их использовать», — сказал министр обороны.

Многие союзники по НАТО, в том числе США, заявили, что примут участие в обучении украинских пилотов на F-16, а Нидерланды и Норвегия также пообещали отправить в Киев самолеты F-16.