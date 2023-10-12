Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За добу через обстріл у Донецькій області двоє людей загинули, 4 поранені

12 жовтня 2023, 08:51

За добу через обстріл у Донецькій області двоє людей загинули, 4 поранені

Російські окупанти минулої доби, 11 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще чотирьох людей травмовано. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 11 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: в Авдіївці та Очеретиному. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1735 людей, ще 4225 жителів отримали поранення.

Нагадаємо, російські протягом кількох днів завдавали масованих ударів по Авдіївці.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Ігор Мороз
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
09:58
Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін
09:31
Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА
08:25
Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб
08:10
Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб
08:01
Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя
00:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня
18:33
Працівники «Вода Донбасу» в окупації скаржаться на невиплату зарплати
17:12
Житель Херсонської області продавав російську зброю та боєприпаси — прокуратура
16:44
У Покровському районі розкрито агентурну мережу, яка працювала на окупантів — прокуратура
15:25
При спробі підірвати АЗС у Харкові затримано диверсанта — Генпрокуратура
14:35
В Іванопіллі Донецької області відновили подачу газу після ремонту мереж
13:34
За вбивство 21 українського бійця снайперу окупантів загрожує довічне — СБУ
13:30
На окупованій Луганщині в деяких містах люди живуть без світла, газу та води
12:26
Путін збирається в першу закордонну поїздку після виписаного ордера на його арешт
11:52
Без електропостачання в Донецькій області залишаються 124 населені пункти
усі новини
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:51
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи — МЗС
11:34
Окупанти третій день обстрілюють Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію в місті
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
10:10
З-під обстрілів на Луганщині евакуювали 86-річного пенсіонера
09:58
Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін
09:50
Наступного року Україні знадобиться близько 42 млрд доларів фіндопомоги — Шмигаль
09:34
Військові ССО показали, як ліквідували окупантів на Донеччині
09:31
Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА
08:51
За добу через обстріл у Донецькій області двоє людей загинули, 4 поранені
08:25
Нічна атака РФ: ППО збила 28 із 33 «шахедів»
08:25
Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб
08:10
Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб
08:01
Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя
00:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня
23:05
Стали на облік у кількох лікарнях, аби отримувати метадон для продажу
22:41
Майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю – МЗС
усі новини
ВІДЕО
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Військові ССО показали, як ліквідували окупантів на Донеччині Військові ССО показали, як ліквідували окупантів на Донеччині
12 жовтня, 09:34
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама