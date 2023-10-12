За добу через обстріл у Донецькій області двоє людей загинули, 4 поранені

Російські окупанти минулої доби, 11 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще чотирьох людей травмовано. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 11 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: в Авдіївці та Очеретиному. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1735 людей, ще 4225 жителів отримали поранення.



Нагадаємо, російські протягом кількох днів завдавали масованих ударів по Авдіївці.