Войска РФ наносят массированные авиаудары по Авдеевке: есть погибший, раненые, под завалами люди

Российские оккупанты сегодня, 11 октября, в очередной раз обстреливают Авдеевку Донецкой области. В результате атак погиб житель, двое получили ранения. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.



По его словам, погиб мужчина 1938 года рождения, один мужчина 1979 года рождения получил ранения, также ранена женщина примерно 35-ти лет.



«Под завалами после авиаракетного удара, скорее всего, находятся еще два человека — мужчина и пожилая женщина», — добавил он.



Барабаш рассказал, что 11 октября утром оккупанты ударили по городу, есть попадание по многоэтажным домам, на открытую местность, а также на территорию Авдеевского коксохимического завода.



Он уточнил, что оккупанты обстреливают старую часть города.



Напомним, ранее Барабаш рассказал, что в результате атаки на Авдеевку 10 октября погибших не было.