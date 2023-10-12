Окупанти третій день обстрілюють Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію в місті

Третю добу ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Окупанти завдають масованих ударів і по місту, і по позиціям ЗСУ. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Не вщухають бої навколо міста, не вщухають обстріли як по позиціях, так і по самому місту. Ця ніч пройшла більш-менш спокійно, було кілька невеликих обстрілів. О 02:55 відбувся авіаудар черговий. Сьогодні перший, але за минулі дві доби це вже десь 30, 35-ий. Чесно кажучи, навіть збилися з рахунків», — зазначив Барабаш.



За його словами, загарбники вдарили по «урядовому кварталу». Поки що інформація про поранених чи загиблих не надходила.



Барабаш зазначив, що 10 жовтня відбулася наймасовіша атака на Авдіївку з моменту повномасштабної війни. Окупанти задіяли броньовану техніку. Спочатку пішло приблизно 50 одиниць техніки та близько 2000 особового складу противника.



Начальник МВА наголосив, що місцями українські військові намагалися контратакувати точково.



Нагадаємо, 11 жовтня окупанти обстрілювали Авдіївку Донецької області. Внаслідок атак загинув мешканець, двоє отримали поранення.