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Зеленський хоче відвідати Ізраїль – ЗМІ

12 жовтня 2023, 16:57

Зеленський хоче відвідати Ізраїль – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності з країною на тлі бойових дій у секторі Газа, повідомили Axios два українські та ізраїльські чиновники.

Повідомляється, що візит Зеленського посилить міжнародну підтримку контрнаступу Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа.

Відомо, що Офіс Зеленського направив офіційний запит до офісу прем'єр-міністра Ізраїлю з проханням погодити візит, повідомили українські та ізраїльські чиновники.

Чиновники заявили, що переговори з цього питання мають попередній характер і дату візиту поки що не визначено.
Зеленський заявив журналістам у середу, що в перші дні російського вторгнення Україні було вкрай важливо не відчувати себе самотньою та що міжнародна підтримка дуже допомогла.

"Саме тому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль та показати свою підтримку народу. Я говорю не про якісь інститути, а про підтримку людей, які постраждали від терактів і помирають сьогодні", - заявив Зеленський після зустрічі. з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

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