ПВК «Редут» вербує «вагнерівців»

Приватна військова компанія (ПВК) «Редут» вербує найманців під виглядом «добровольців», у тому числі колишніх співробітників «Вагнера». Про це повідомляє британська розвідка.



Відповідно до міноборони Великобританії, головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність угруповання, включаючи її вербування.



З початку вторгнення в Україну «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Група налічує понад 7000 осіб.



Нині «Редут» є однією з кількох частин ПВК та Добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.



Раніше стало відомо, що українські спецназівці проводили операції в Судані проти російської ПВК «Вагнер» та їхніх місцевих союзників із «Сил швидкого реагування» (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.