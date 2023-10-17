Окупанти посилили штурми у Мар'їнці

Окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Так, лише минулої доби українські військові відбили майже 20 атак у цьому районі. Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського спрямування.



«Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій у напрямку Мар'їнки. Противник доукомплектовує на різних напрямках загони «Шторм», які зазнали значних втрат. Російське командування кидає їх уперед на вірну загибель», — йдеться у повідомленні.



Минулої доби загарбники завдали 16 авіаційних ударів, провели 42 бойові зіткнення, крім того, здійснили 595 артобстрілів. Також є висока загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури.



Також на Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Нагадаємо, Збройні сили продовжують оборонятися на сході та півдні України, а також наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби на фронті сталося 72 бойових зіткнень.