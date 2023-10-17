Оккупанты усилили штурмы в Марьинке

Оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Так, только за прошедшие сутки украинские военные отразили почти 20 атак в этом районе. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.



«Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки. Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды «Шторм», которые понесли и несут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки захватчики нанесли 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения, кроме того, совершили 595 артобстрелов. Также есть высокая угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.



Також на Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Напомним, Вооруженные силы продолжают обороняться на востоке и юге Украины, а также наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновений.