На Донеччині через обстріл загинув один мешканець

Внаслідок обстрілу російськими військами, 17 жовтня, на Донеччині загинув один житель села Нетайлове. Про це повідомила Донецька ОДА.



Ще одна людина в Авдіївці зазнала поранень. Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1743 особи, ще 4262 мешканці зазнали поранень.

Результати обстрілів Донецької області росіянами. Фото: Telegram

Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, російська армія минулої доби, 16 жовтня, вбила двох жителів, також одна людина отримала поранення на Донеччині.