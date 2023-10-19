Окупанти відновили масовані атаки на Авдіївку: скільки мешканців залишилось у місті

Авдіївка досі страждає від обстрілів з боку окупантів, місцеве населення потроху евакуюється. Місцева влада розповідає, що в місті збільшилася кількість обстрілів та авіаракетних ударів, через це не привозять гуманітарну допомогу. Про це розповів голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Станом сьогодні на ранок 1601 людина залишається у місті (2020 року населення Авдіївки становило понад 32 тисячі – ред.). Потроху триває евакуація: вчора ми вивезли 4 особи, а позавчора 9. Сподіваюся, що такі обставини все ж таки людей трохи змушуватимуть, мабуть, приймати рішення на евакуацію», — розповів він.



За його словами, у період загострення припинили завезення гумдопомоги, зараз «справді дуже складно».



«Є продукти харчування, є медицина в достатній кількості, резерви є», — заявив глава МВА.



Також Барабаш розповів, що минулої доби були хаотичні постріли по старій і центральній частині міста.



«На ранок вони (окупанти – ред.) завелися, два масовані обстріли були вранці, перший з 6:00 до 6:45, другий – з 7:00 до 7:30 вдарили зі ствольної артилерії. Інформація про загиблих та поранених не надходила», — пояснив він.



Якщо ситуація у громаді більш-менш спокійна, то на позиціях обстріл тривав всю ніч. Після того, як протягом декількох днів спостерігалося зменшення кількості обстрілів, Росії відновили масовані атаки.



Також росіяни гатили по Очеретинській громаді.



Нагадаємо, окупанти розбомбили Свято-Миколаївський храм УПЦ МП в Авдіївці Донецької області 14 жовтня.