ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра — ISW

На думку експертів з Інституту вивчення війни (ISW), наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра Херсонської області масштабніший за ті рейди, які були раніше. Про це вони повідомили у звіті.

Геолокаційні кадри вказують на присутність українських військових уздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту, зазначає ISW.

Російські пропагандисти заявили у четвер, 19 жовтня, що дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро, розгромили війська окупантів у цьому районі та вибороли плацдарм у селищі Кринки.

За словами росіян, піхота РФ нібито контратакувала і відтіснила ЗСУ до околиць селища, проте Сили оборони все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення.

Інший російський блогер стверджує, що українські війська використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках.

Голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо зазначає, що війська РФ відтіснили українські сили з району Пойма — Піщанівка — Підстепове на позиції вздовж узбережжя Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту. Додається, що ЗСУ намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаударами та обстрілами з боку окупантів.