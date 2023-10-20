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Дарійо Срна розповів про своє рішення стати наставником «Шахтаря»

20 жовтня 2023, 15:09

Дарійо Срна розповів про своє рішення стати наставником «Шахтаря»

Виконувач обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря» Даріо Срна. Фото: ФК «Шахтар» Виконувач обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря» Даріо Срна. Фото: ФК «Шахтар»

Виконувач обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря» Дарійо Срна повідомив про те, чому було ухвалено рішення розлучитися з попереднім наставником команди Патріком ван Леувеном. Інтерв'ю з хорватським фахівцем опублікував офіційний сайт ФК «Шахтар».

«По-перше, я погодився на інтерв'ю, бо багато питань до мене та клубу. Я ніде нічого не коментував, тож хотілося б трохи роз'яснити цю ситуацію. Запрошення Патріка було пов'язане з тим, що він показував дуже хороший, видовищний футбол у «Зорі» — до останніх двох турів боровся за чемпіонство, потрапив до Ліги конференцій і зробив дуже хороший результат, і він сам себе зі своєю якістю гри та результатами привів у «Шахтар», — сказав Даріо Срна.

«Звичайно, ми знали, що кожному тренеру спочатку у «Шахтарі» буде важко. Це проходили і Фонсека, і Каштру, і Йовічевіч, і Де Дзербі — усі вони зазнавали певних складнощів, а ми завжди йшли їм назустріч, допомагали. Ми знали, що з початку міжсезоння до Патріка приїхали збірки трохи пізніше, після чемпіонату Європи U21, були травми: у Судакова —  відразу операція, у Степаненка — коліно. Тому ми пройшли через дуже тяжкий період, виявили терпіння, надавали підтримку, як і кожному тренеру «Шахтаря», — зазначив фахівець.

«Але настав день, коли ми маємо сказати чесно та відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними та справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. У нас не вдалося грати в той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу, нам усім. Ми не могли знайти спосіб грати у шахтарський футбол. І можу тільки сказати Патріку та тренерському штабу дякую за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього найкращого, успіхів та відмінних спортивних результатів.

Щодо мене, то «Шахтар» — це мій клуб і це моя сім'я. Якщо говорити чесно та відверто, то я міг стати тренером «Шахтаря» ще раніше. Але я людина, яка довіряє іншим, і я завжди хочу допомогти кожному тренеру в його роботі. І хочу сказати з власного досвіду, що кожна команда «Шахтаря» робила тренера дуже сильним. Вони всі приходили сюди одними, а йшли до топ-клубів після «Шахтаря» іншими. Є робота клубу, команди та тренера — коли існує цей трикутник, буде успіх», — наголосив Даріо Срна.

«Сьогодні я прийняв «Шахтар», бо це моя родина. Коли сім'ї важко, треба допомогти. Тому я не побоявся навіть перед такими іграми взяти команду і спробувати зробити все, що від мене залежить. Я їм учора сказав, що я не Гвардіола, я не Клопп, я — Даріо Срна, який не має великого досвіду тренерської роботи, але в мене є шахтарське серце. Шахтарське серце, яке дуже важливе для всіх. І це серце мені сказало, що треба допомогти сьогодні команді.

У такій тяжкій ситуації для країни, для «Шахтаря» я не міг відмовити і сказав президенту, що обома руками «за». Мені президент пропонував два тури, тому одразу взяти команду, стати головним тренером, підписати контракт, обрати тренерський штаб. І він сказав, що готовий зі мною страждати. А я йому відповів: «Президент, я люблю цей клуб, і я вас запевняю, що на сьогодні я вам хочу привести тренера, який сильніший за мене. Який сьогодні кращий за мене, досвідченіший за мене і який сьогодні може дати команді більше, ніж я», — зазначив хорватський фахівець.

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