У Бахмутському районі загинула людина — поліція

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: поліція

У поліції Донецької області поінформували, що 20 жовтня загинув цивільний у селі Богданівка Донецької області. Про його смерть повідомили лише 22 жовтня.



«Стало відомо про вбиту людину в селі Богданівці Бахмутського району, яка загинула 20 жовтня», — йдеться у повідомленні.

Минулої доби окупанти атакували Авдіївку Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалий. Руйнуванням зазнали два багатоквартирні будинки та відділення лікарні.

Також ще двох громадянських мешканців травмовано внаслідок артилерійських обстрілів у смт Очеретине та в селі Восход Очеретинської громади.

На Торецьк окупанти скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250», пошкодили інфраструктуру шахти та приватний будинок.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Костянтинівку 22 жовтня.