В Бахмутском районе погиб человек — полиция

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: полиция

В полиции Донецкой области проинформировали, что 20 октября погиб гражданский в селе Богдановка Донецкой области. О его смерти сообщили только 22 октября.



«Стало известно об убитом человеке в селе Богдановке Бахмутского района, который погиб 20 октября», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавший. Разрушениям подверглись два многоквартирных дома и отделение больницы.

Также еще двое гражданских жителей травмированы в результате артиллерийских обстрелов в пгт Очеретино и в селе Восход Очеретинской громады.

На Торецк оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы «ФАБ-250», повредили инфраструктуру шахты и частный дом.

Напомним, оккупанты обстреляли Константиновку 22 октября.