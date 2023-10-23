Навідник обстрілів по Херсону: «мені подобається Радянський Союз»

Затримання колаборанта у Херсоні. Фото: СБУ

СБУ знешкодила антиукраїнське «підпілля», яке наводило ракети та керовані авіабомби Росії на житлові будинки Херсона. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Служба безпеки провела спецоперацію, в результаті якої в Херсоні нейтралізовано підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників групи, які коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.



Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватні житлові будинки та ще п'ять пошкодили. Внаслідок обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня важкості.



Під час затримання співробітниками служби безпеки колаборант зізнався у шпигунстві, заявивши, що йому подобається Радянський Союз.

СБУ знешкодила антиукраїнське «підпілля», яке наводило ракети та керовані авіабомбі Росії на житлові будинки Херсона



➡️ https://t.co/TuUPCMZqka pic.twitter.com/mugJUlZAmO — СБ України (@ServiceSsu) October 23, 2023



За даними слідства, організатором і керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік РФ. Тоді він влаштувався «майстром» до окупаційної «Херсонської залізниці», де проводив технологічні роботи для руху ешелонів із військовою технікою країни-агресора.



Після звільнення міста зрадник на якийсь час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв'язок зі своїм «куратором» із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини та отримав від нього завдання.



За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру. Один із них при захопленні міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора кремля – «РІА Новини».

Спільник колаборанта в Херсоні. Фото: СБУ

Засновник групи підозрюється у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Два його спільники підозрюються в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Усі вони перебувають під вартою.



Нагадаємо, армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади, зруйнувавши місцеву школу.