Жінка загинула внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька

Будинок, що потрапив під обстріл, у Куйбишевському районі Донецька. Фото: ДАН

Літня жінка загинула під обстрілом на північному заході Донецька у Куйбишевському районі. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Зазначається, що надзвичайна ситуація сталася на вулиці Чехословацькій, де загинула жінка 1951 року народження. Крім того, у Куйбишевському районі по провулку Кремлівському поранено чоловіка та жінку 1995 та 1970 років народження, по вулиці Абросімова поранено чоловіка 1964 року народження.



Раніше протягом дня, 22 жовтня, російська армія обстрілювала Донецьку область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки.