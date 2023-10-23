Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги

Європейський Союз виділив Україні вже дев'ятий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд. Про це повідомив телеграм-канал Уряд online.



Загалом, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджетна підтримка Євросоюзу у 2023 році вже становить 15 млрд євро – це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою.



Наразі спільно з Єврокомісією йде робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним обсягом €50 млрд. Україна розраховує наступного року отримати €18 млрд від цієї суми.



Раніше глава уряду зазначив, що у 2024 році, щоб закрити дефіцит бюджету, Україні потрібно близько 42 млрд доларів фінансової підтримки.