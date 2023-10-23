Український інститут національної пам'яті розвінчав міфи про «братні народи»

Український інститут національної пам'яті спільно з Media Center Ukraine оприлюднив цикл просвітницьких роликів, присвячених боротьбі з російською пропагандою, де детально пояснив термін «рашизм» і розвінчав міф про «братні народи». Прев'ю до відео та ролики були опубліковані на платформах Facebook та Youtube.



Презентація проєкту відбулася 31 серпня 2023 року, а 16 жовтня було оприлюднено останній ролик з циклу. Усі відео доступні на офіційному ютуб-каналі Українського інституту національної пам'яті.



Проєкт просвітницького відео складається із двох серій. Перша серія розвінчує історичні міфи про Україну та містить 24 ролики. У них йдеться про шлях України до незалежності, міфи про ОУН УПА, «братні народи», історію козацтва.



Друга серія — про рашизм складається з десяти роликів, які розкривають суть цієї людиноненависницької ідеології та її складові.