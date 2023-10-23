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Над Ростовом спрацювала система ППО

23 жовтня 2023, 15:13

Над Ростовом спрацювала система ППО

Сьогодні, 23 жовтня, у Ростові спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.

За інформацією Readovka, попередньо було вражено українську ракету в Північному районі міста. Своєю чергою, місцевий губернатор Василь Голубєв також підтвердив роботу ППО.

«Підрозділи протиповітряної оборони о 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв і руйнувань на землі немає. Прошу зберігати спокій!», - написав губернатор Ростовської області Голубєв.

Нагадаємо, 19 жовтня над Ростовом російська система протиповітряної оборони збила безпілотник.

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