Над Ростовом спрацювала система ППО

Сьогодні, 23 жовтня, у Ростові спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.



За інформацією Readovka, попередньо було вражено українську ракету в Північному районі міста. Своєю чергою, місцевий губернатор Василь Голубєв також підтвердив роботу ППО.



«Підрозділи протиповітряної оборони о 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв і руйнувань на землі немає. Прошу зберігати спокій!», - написав губернатор Ростовської області Голубєв.



Нагадаємо, 19 жовтня над Ростовом російська система протиповітряної оборони збила безпілотник.