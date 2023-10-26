Українські пілоти розпочали навчання на F-16 в Арізоні

Військово-повітряні сили США підтвердили, що українські пілоти розпочали навчання пілотуванню винищувачів-бомбардувальників F-16 в американському штаті Арізона. Про це повідомило видання Air&Space Forces Magazine із посиланням на неназваного представника ВПС США.



За словами представника служби, на початку цього тижня «невелика кількість» українських пілотів розпочала навчання у 162-му крилі Національної гвардії Арізони «основам F-16».



«Програма навчання відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», — заявив чиновник.



Зазначається, що 162-е авіакрило бази в Арізоні є єдиним підрозділом у ВПС США, де навчають іноземних льотчиків пілотуванню F-16. Саме воно навчило військовослужбовців понад два десятки країн.



Курс навчання F-16 триває близько шести місяців. Проте офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи йтимуть за стандартною моделлю, оскільки цей курс відповідатиме потребам України у захисті свого неба від російських літаків, безпілотників та ракет.



Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд заявив, що передача перших F-16 Україні відбудеться на початку 2024 року.



Також Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі своїм колегою з Данії, сторони обговорили передачу винищувачів Україні.