Армія РФ з артилерії обстріляла Костянтинівську громаду: є постраждалий, пошкоджений будинок

Російські окупанти вчора вранці, 25 жовтня, знову атакували Костянтинівський район Донецької області. Внаслідок обстрілу один цивільний постраждав, відомо про руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 05:00 стався ворожий артилерійський обстріл з ствольної артилерії калібру 152 мм. Марківського старостинського округу, внаслідок чого пошкоджено 1 приватний житловий будинок», — йдеться у повідомленні.



Також у відомстві зазначили, що поранення отримала одна людина, загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, минулої доби, 25 жовтня, відбулося 78 бойових зіткнень з армією РФ, противник завдав загалом 50 авіаударів і 49-х атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.