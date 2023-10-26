Піхота РФ відмовляється воювати на Авдіївському напрямі — Штупун

Російська армія на Авдіївському напрямку кидає піхоту, проте багато хто відмовляється воювати. Зокрема, у підрозділах розпочалися бунти. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.



«Ворог кидає переважно піхоту, але останнім часом фіксувалися також механізовані колони, наші хлопці їх успішно спалили. Багато танків знищено і бойових броньованих машин. Але ворог продовжує гнати вперед піхоту, вона вже недостатньо бажає йти вперед, фіксуються випадки відмови, у тому числі представниками загонів Шторм-Z, які починають у деяких підрозділах бунтувати, але окупанти змінюють батальйони, відводить тих, хто зазнав втрат», — сказав Штупун.



Крім того, попри значні втрати, окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Туди все більше кидають бронетехніки з півдня від міста.



«Ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Також не залишає спроб кидати з півдня від міста механізовані колони із великою кількістю бронетехніки. Ворог зазнав відчутних втрат», — резюмував він.



Нагадаємо, в Авдіївці місцеве населення відмовляється від евакуації.