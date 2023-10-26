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У Костянтинівці п'яний чоловік уночі обстріляв з автомата вікна багатоповерхівки

26 жовтня 2023, 16:33

У Костянтинівці п'яний чоловік уночі обстріляв з автомата вікна багатоповерхівки

Мешканець Костянтинівки вночі стріляв з АК по вікнах багатоповерхового будинку. Фото: Нацполіція України Мешканець Костянтинівки вночі стріляв з АК по вікнах багатоповерхового будинку. Фото: Нацполіція України

Раніше судимий мешканець Костянтинівки Донецької області у нетверезому стані вистрілив вікнами двох поверхів багатоповерхового будинку. Він також обікрав торговий павільйон. Про це сьогодні повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Зазначається, що причиною стрілянини став конфлікт із співмешканкою. За кілька годин небезпечного правопорушника затримали оперативники, зброю вилучили.

Близько другої години ночі жителі одного з будинків прокинулися від пострілів з автомата Калашнікова. Кулі пошкодили вікна та балкони двох поверхів, обійшлося без постраждалих.

Поліція міста розпочала розшук зловмисника і вже за кілька годин встановила його особу. У поліції повідомили, що 33-річний чоловік мав кілька судимостей, міг тримати при собі зброю, тому становив небезпеку для оточуючих.

Співробітники карного розшуку вистежили та затримали чоловіка вранці поряд із залізничним вокзалом. Він показав, де сховав автомат, його вилучила слідчо-оперативна група.

Чоловік розповів, що стріляв у багатоповерхівку, бо хотів помститися своїй співмешканці. У цей час жінка була у квартирі подруги, йдеться у повідомленні поліції.

Походження зброї та де чоловік придбав алкоголь наразі з'ясовують. Автомат спрямований на експертизу.

Оперативники також встановили, що того ж вечора підозрюваний проник у торговий павільйон і викрав там гроші. При цьому він втратив на місці злочину свій телефон.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголошено підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах військового чи надзвичайного стану) Кримінального кодексу України, повідомило ГУ Нацполіції у Донецькій області.

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