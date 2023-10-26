Україна може отримати ракети ATACMS великої дальності вже на початку наступного року

Вже на початку наступного року українські військові матимуть змогу отримати ракети ATACMS, радіус дії яких досягає 300 кілометрів. Про це повідомила журналіст «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

За її словами, високопосадовець Генштабу Збройних сил України розповів, що військове командування нашої країни провело зустріч із військовим командуванням союзників.

За підсумками зустрічі сторони домовилися, що темпи постачання зброї до України не знизяться, а нашим військовим у січні передадуть нові ракети з дальністю 300 кілометрів, розповів чиновник.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. Там уточнили, що нашим воїнам надали ракети із дальністю дії до 165 кілометрів.