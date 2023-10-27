Посилення дронової розвідки росіян свідчить про підготовку до атаки — Гуменюк

Сили оборони України зафіксували підвищену активність безпілотної розвідки окупаційних військ Росії. Це сигнал про те, що агресор готує ракетну та дронову атаку на Україну. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Вона зазначила, що вказати точний час російської атаки неможливо, але заявила, що українські сили оборони в повній готовності відобразити її.

«Ми знаходимося в готовності та розумінні, що така атака може статися у будь-який час», — сказала вона.

Гуменюк додала, що на чергуванні в Чорному морі перебуває п'ять російських кораблів, серед яких є патрульні кораблі, прикордонна служба та судна постачання.

Також є один підводний ракетоносій, який може бути оснащений ракетами типу «Калібр», — зазначила вона.

Гуменюк закликала українців бути обачними та наголосила, що виявити пуски ракет із підводного носія складно.

«Часто росіяни пускають ракети на низькій висоті, тому виявити їх можна лише перед моментом атаки. А між сигналом тривоги та безпосереднім ударом може пройти лише кілька секунд», — зазначила вона.