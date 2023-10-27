Україна отримала тисячі боєприпасів для Leopard 1

HESH-боєприпас конструктивно є фугасним снарядом великої потужності з детонатором із затримкою. Фото: Forcesoperations

Бельгійський підрозділ міжнародної оборонної компанії KNDS поставив в Україну тисячі боєприпасів для танків Leopard 1. Про це повідомляє видання «Мілітарний» із посиланням на Forces operations blog.



У червні 2023 року уряд Бельгії замовив 105-мм боєприпаси для української армії на суму 32,4 млн. євро. Контракт виробництва снарядів було укладено з бельгійським відділенням KNDS (колишньої Mecar).



Однак тільки зараз стало відомо, що замовлені снаряди призначені для 105-мм гармат танків Leopard 1, велика кількість яких має надійти на озброєння ЗСУ у 2023 році.



За інформацією Forces operations blog, на сьогоднішній день контракт вже завершено, а боєприпаси у кількості тисяч доставлені до України.



Поки що невідома точна кількість та типи замовлених для української армії боєприпасів. Проте виданням було оприлюднено фото з виробництва, за якими можна визначити тип та марку снарядів на замовлення.



На фото зображені корпуси фугасних снарядів, що готуються до наповнення вибуховими речовинами. За своєю формою вони ідентичні HESH-боєприпасам M393A3, M467A1, що містять 3 кілограми вибухівки всередині сталевого корпусу.



HESH-боєприпас конструктивно є фугасним снарядом великої потужності з детонатором із затримкою. При попаданні його корпус руйнується, а вибухівка «розтікається» по бронелісту, після чого вибухає утворюючи з протилежного боку перешкоди (зсередини) велику кількість уламків, що вражають екіпаж та обладнання.