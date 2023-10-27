У лікарнях Ялти та місцеві поліцейські не знають, де знаходиться Олег Царьов — ЗМІ

Олега Царьова немає у лікарнях Ялти. Також про його госпіталізацію не чули у найбільших медичних центрах Сімферополя. Про це повідомило видання «База».

Крім того, про замах на екс-депутата України не знають і ялтинські поліцейські, вони не виїжджали на виклик. Офіційних підтверджень замаху також поки що немає. За словами джерел «Бази», відсутність інформації може пояснюватись тим, що справою про напад займаються лише співробітники ФСБ.

При цьому замах на Царьова підтвердили його родичі, повідомили в телеграм-каналі Царьова. Там зазначено, що у чоловіка двічі стріляли близько півночі на території санаторію, де він мешкає. «На момент прибуття швидкої Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я зараз немає», — повідомляється в каналі.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо , що на колишнього народного депутата України від вже неіснуючої «Партії регіонів» та російського колаборанта Олега Царьова було скоєно напад.