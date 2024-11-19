Зеленський у Верховній Раді представив у План стійкості: список пунктів

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді надав внутрішній План стійкості. Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.



За словами політиків, План стійкості містить десять пунктів:



Єдність



Зеленський зазначив, що Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори.



Фронт



В Україні буде створено Військовий омбудсмен.



Міноборони та військове командування має подати нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Зниження мобілізаційного віку не передбачено.



Зброя



Наступного року Україна зробить щонайменше 30 тис далекобійних дронів. Цього року було зроблено понад 2,5 млн пострілів та створено «довгі Нептуни». Глава держави поставив завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет.



Також буде створено технологічну ставку.



Гроші



Все, що можемо робити, має закуповуватися в Україні. Плануються реформи, зокрема: страхування військових ризиків та дерегуляція. Крім того, передбачено зменшення перерозподілу ВВП, гарантування захисту підприємців від тиску правоохоронців та стимулювання детінізації шляхом вигідних умов для прозорої діяльності.



Енергетика



До кінця року буде створено паспорти стійкості для регіонів, а наступного — паспорти генерації. Пріоритетом залишиться енергетика.



Безпека



Модернізація стандартів укриттів. На входах до шкіл та державних установ мають бути встановлені рамки металошукачів для перевірки на наявність небезпечних предметів. Також має бути зміцнено державний кордон.



Громади



Податкові умови для прифронтових регіонів.



Людський капітал



Буде запроваджено Національний стандарт безбар'єрності, викорінення Московської церкви, створення інституту множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Заплановано створення міністерства об'єднання України.



Культурний суверенітет



В Україні ініціюють «культурний Рамштайн». Окрім того, в іноземних університетах планується створити кафедри україністики.



Політика героїв



У 2025 році буде створено реабілітаційні відділення, а ветерани зможуть бути причетними до державної служби. Для сімейних лікарів, які підпишуть контракт з ветераном, очікує додаткова доплата. Крім того, наступного року для супроводу ветеранів буде запроваджено 11 тисяч фахівців.



В Україні буде створено щонайменше 80 ветеранських просторів, а також забезпечать ветеранів квартирами.



Це доктрина, яка має провести Україну до миру.



Зазначимо, що Зеленський минулого тижня анонсував , що представить 10 пунктів із Внутрішнього плану стійкості для українців. Ці пункти стосуються, зокрема, енергетики, безпеки та культурного суверенітету.