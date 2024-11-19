Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Глава Кремля Володимир Путін 19 листопада підписав указ «Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування». Документ набув чинності та був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Новий документ став значним оновленням ядерної доктрини Росії. Одним із найважливіших аспектів є розширення підстав для застосування ядерної зброї.

Тепер підставою для можливого застосування ядерного удару, окрім традиційної агресії з боку ядерних держав, може стати також агресія з боку неядерних держав, якщо вона здійснюється за участю чи підтримкою ядерної держави. Це стосується як прямих бойових дій, так і масових повітряних атак, включаючи використання безпілотників.

Крім того, в оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія має право використовувати ядерну зброю у відповідь. Зокрема, згідно з пунктом 15 документа, тепер до таких загроз належать:

Агресія з боку неядерних держав, якщо вона відбувається за підтримки ядерної держави, розглядається як спільний напад на Росію та її союзників.

Масовані повітряні атаки, включаючи пуски крилатих ракет, атакуючі дії військових літаків, безпілотників та інших літальних апаратів, якщо вони перетинають російський кордон.

Напад на Білорусь як на союзника по Союзній державі також може стати причиною застосування ядерної зброї, якщо вона загрожує суверенітету РФ.

Також умовами, що визначають можливість застосування Росією ядерної зброї, є:

надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території Росії та (або) її союзників;

застосування противником ядерної та інших видів зброї масового ураження по територіях Росії та (або) її союзників, з військових формувань та (або) об'єктів Росії, розташованих за межами її території;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву дії ядерних сил у відповідь.

Попередню редакцію ядерної доктрини РФ було затверджено у червні 2020 року. Вона прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до цього.