Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Глава Кремля Володимир Путін 19 листопада підписав указ «Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування». Документ набув чинності та був опублікований на офіційному порталі правової інформації.
Новий документ став значним оновленням ядерної доктрини Росії. Одним із найважливіших аспектів є розширення підстав для застосування ядерної зброї.
Тепер підставою для можливого застосування ядерного удару, окрім традиційної агресії з боку ядерних держав, може стати також агресія з боку неядерних держав, якщо вона здійснюється за участю чи підтримкою ядерної держави. Це стосується як прямих бойових дій, так і масових повітряних атак, включаючи використання безпілотників.
Крім того, в оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія має право використовувати ядерну зброю у відповідь. Зокрема, згідно з пунктом 15 документа, тепер до таких загроз належать:
Також умовами, що визначають можливість застосування Росією ядерної зброї, є:
Попередню редакцію ядерної доктрини РФ було затверджено у червні 2020 року. Вона прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до цього.