Окупанти знову вдарили по Костянтинівській громаді: деталі

Російські окупанти вкотре вчора вранці. 26 жовтня атакували Костянтинівську територіальну громаду. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«26.10.2023 о 08:15 стався ворожий обстріл зі ствольної артилерії калібр 152 мм Предтечинського старостинського округу», — йдеться в повідомленні.



У відомстві наголосили, що пошкоджень на території старостинського округу не зафіксовано. Інформація про поранених та загиблих не надходила.



Нагадаємо, минулої доби, 26 жовтня, російські окупаційні війська поранили одного жителя Донбасу — в Авдіївці.