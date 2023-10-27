Оккупанты снова ударили по Константиновской громаде: детали

Российские оккупанты в очередной раз вчера утром. 26 октября, атаковали Константиновскую территориальную громаду. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«26.10.2023 в 08:15 произошел вражеский обстрел из ствольной артиллерии калибр 152 мм Предтечинского старостинского округа», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что повреждений на территории старостинского округа не зафиксировано. Информация о раненых и погибших не поступала.



Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, российские оккупационные войска ранили одного жителя Донбасса — в Авдеевке.