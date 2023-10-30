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Померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили серце та легені

30 жовтня 2023, 20:20

Померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили серце та легені

У лікарні померла пацієнтка, якій минулого тижня було проведено першу в історії України пересадку комплексу серця та легень. Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

Зазначається, що у жінки сталося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації.

«Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили все можливе, щоб його стабілізувати. Навіть приєднали ЕКМО-апарат, який замінює роботу серця та легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливо. Усі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися зайвими», — йдеться у повідомленні.

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